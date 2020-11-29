خسارة جديدة تدخل العراق بنفق مظلم في التصفيات الآسيوية بكرة السلة

2020-11-29 | 12:48
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تلقى المنتخب الوطني بكرة السلة، خسارة جديدة في التصفيات الاسيوية وهذه المرة أمام لبنان وبنتيجة 78-69.
وفي الربع الثاني واصل المنتخب الوطني تفوقه واستطاع إنهاءه لصالحه بنتيجة 24-22، لكن المنتخب اللبناني استفاق في الربع الثالث وأنهاه لصالحه بنتيجة 30-11.
في الربع الاخير حاول المنتخب الوطني ان يقلص الفجوة واستطاع الفوز بالربع الاخير 18-12 لكن ذلك لم يكن كافياً، لتنتهي المواجهة بفارق 9 نقاط لصالح لبنان.
وبهذه الخسارة تعقد موقف المنتخب الوطني في التأهل، حيث استقر في المركز الاخير برصيد اربع نقاط.
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