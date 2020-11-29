خسارة جديدة تدخل العراق بنفق مظلم في التصفيات الآسيوية بكرة السلة

المواجهة التي اقيمت على صالة مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة، بدأها المنتخب الوطني بقوة واستطاع ان يحسم الربع الاول لمصلحته بنتيجة 16-14.

وفي الربع الثاني واصل المنتخب الوطني تفوقه واستطاع إنهاءه لصالحه بنتيجة 24-22، لكن المنتخب اللبناني استفاق في الربع الثالث وأنهاه لصالحه بنتيجة 30-11.



في الربع الاخير حاول المنتخب الوطني ان يقلص الفجوة واستطاع الفوز بالربع الاخير 18-12 لكن ذلك لم يكن كافياً، لتنتهي المواجهة بفارق 9 نقاط لصالح لبنان.

وبهذه الخسارة تعقد موقف المنتخب الوطني في التأهل، حيث استقر في المركز الاخير برصيد اربع نقاط.