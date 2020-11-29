لجنة وزارية تتوصل إلى 'حل لمشكلة' مستشفيات متلكئة

وجاء في بيان لوزارة التخطيط تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "وزير التخطيط، خالد بتال النجم ترأس، اجتماعا للجنة الأمر الديواني ٦٣، المعنية بايجاد الحلول والمعالجات المتعلقة بمشاريع المستشفيات المتلكئة، نتيجة وجود مشاكل في ملفاتها التعاقدية".ونقل البيان عن النجم قوله إن "اللجنة وخلال عدد من الاجتماعات المتواصلة، تمكنت من إيجاد الحلول لعدد من تلك المستشفيات، وهي مستمرة في عملها لحين إنجاز الملف بالكامل".

وتابع، أن "إنجاز عدد من المستشفيات الكبيرة التي تصل سعاتها إلى حوالي ٥٠٠ سرير، فضلا عن احتوائها على مراكز لمعالجة الأورام السرطانية، ومختبرات وأجهزة ومعدات حديثة ومتطورة جدا، يمثل اضافة مهمة للقطاع الصحي في العراق، لاسيما في ظل جائحة كوفيد ١٩ ، والحاجة إلى المزيد من الخدمات الصحية".



واوضح أن "اللجنة تعمل الان على معالجة مشاكل مستشفيات (بابل، وكربلاء، وذي قار، وميسان، والبصرة)، وستكون هناك زيارات ميدانية قريبة لهذه المشاريع للوقوف على مشاكلها، ومن ثم معالجتها بما يضمن إنجازها وإدخالها إلى الخدمة، فضلا عن ضمان حقوق الشركات المنفذة".