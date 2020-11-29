'فريق أزمة الطوارئ' يعقد اجتماعاً أمنياً في ذي قار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وفد خلية أزمة الطوارئ يعقد اجتماعاً أمنياً في مقر قيادة عمليات سومر". يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل "فريق أزمة طوارئ" لإدارة شؤون محافظة ذي قار، برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي وعضوية كل من رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، وقائد عمليات سومر اللواء الركن عماد مجهول صميدع وقائد شرطة ذي قار اللواء عودة سالم عبود، واللواء الركن سعد نعيم عبدالله من قيادة العمليات المشتركة.



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