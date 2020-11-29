امرأة تضع مولوداً يحمل أجساماً مضادة لفيروس كورونا

وولد الرضيع هذا الشهر ولم يكن مصابا بكوفيد-19 لكن جسده كان يحمل أجساما مضادة للفيروس، حسب ما نقلت صحيفة (ستريت تايمز) اليوم الأحد عن الأم سيلين نج-تشان.

وقالت الأم للصحيفة "يشتبه طبيبي الخاص في أنني نقلت الأجسام المضادة لكوفيد-19 إليه خلال فترة حملي به".



وذكرت الصحيفة أن الأم ظهرت عليها أعراض خفيفة للمرض، وخرجت من المستشفى بعد أسبوعين ونصف الأسبوع.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إنه لم يعرف بعد ما إذا كان يمكن للأم الحبلى المصابة بمرض كوفيد-19 أن تنقل الفيروس المسبب للمرض إلى جنينها أو طفلها الرضيع خلال الحمل أو أثناء الوضع.