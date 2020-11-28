تعطيل الدوام في واسط غداً وإعلان حالة الاستنفار

أعلنت محافظة واسط، السبت، تعطيل الدوام الرسمي غداً باستثناء الدوائر الخدمية، كذلك أعلنت حالة الاستنفار لخلية ازمة السيول والامطار.

وجاء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "بسبب غزارة الأمطار واستمرارها لغاية يوم غد في المحافظة، الحكومة المحلية في واسط تعلن يوم غد الأحد عطلة رسمية في جميع دوائر المحافظة ماعدا الخدمية منها".



وأعلنت الحكومة المحلية في واسط، "حالة الاستنفار لخلية ازمة السيول والامطار".



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