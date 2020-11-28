اختتام منافسات بطولة اندية بغداد للمتقدمين بالمواي تاي

رياضة 2020-11-28 | 19:49 270 مشاهدة أختتم في العاصمة بغداد اليوم الجمعة منافسات بطولة اندية بغداد للمتقدمين التي جرت منافساتها على حلبة المركز التدريبي للمنتخبات الوطنية وبمشاركة (94) لاعب يمثلون (12) نادياً وبحضور النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية اياد نجف ورئيس اتحاد التايكواندو ابراهيم البهادلي وممثلي اندية الجنسية والصناعات الكهربائية والزعفرانية. وقال رئيس الأتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك في بيان "شهدت البطولة منافسة قوية بين الفرق المشاركة وظهرت مستويات مميزة للبطولة التي رعاها السيد وزير النفط احسان عبد الجبار". واضاف علك "تمكن فريق نادي النجدة الرياضي من الحصول على المركز الأول فرقيا وجاء نادي الجنسية بالمركز الثاني فيما حل نادي الصناعات الكهربائية بالمركز الثالث، وجاءت جائزة افضل لاعب من نصيب اللاعب يوسف محمود".



وتابع رئيس الأتحاد حديثه بالقول: "نشاطات الأتحاد مستمرة ولن يعيقنا الجانب المالي من مواصلة فعالياتنا المثبتة في المنهاج السنوي"، مشيرا الى ان "بطولة المنتخبات ستحددا قريبا". وتابع رئيس الأتحاد حديثه بالقول: "نشاطات الأتحاد مستمرة ولن يعيقنا الجانب المالي من مواصلة فعالياتنا المثبتة في المنهاج السنوي"، مشيرا الى ان "بطولة المنتخبات ستحددا قريبا". وختم علك قائلا: "نتقدم شكرنا وتقديرنا لوزير النفط الراعي لعدد من بطولات الاتحاد الرسمية، كذلك اود ان اتقدم بالشكر والتقدير للجنة المسابقات ولجنة الحكام واللجنة الفنية واللجنة الاعلامية لمساهمتهم الفعالة في انجاح البطولة، كذالك لجميع المدربين واللاعبين على انضباطهم اثناء البطولة وختامها مسك لجميع وسائل الأعلام المتابعة دوما لأنشطة الأتحاد". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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