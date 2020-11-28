بابل تعطل دوام المدارس والجامعات غداً

قررت الحكومة المحلية في بابل، السبت، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس والجامعات غداً.

وقال محافظ بابل حسن منديل في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه نظراً "لما شهدته محافظة بابل من غزارة الأمطار وحفاظاً على سلامة ابنائنا الطلبة قررنا تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأحد للكوادر التدريسية والطلبة وكذلك الجامعات".



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