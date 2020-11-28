شرطة بغداد تعلن القبض على 'مجرم خطير' بعد مطاردة استمرت عاماً كاملاً

أعلنت قيادة شرطة بغداد، السبت، إلقاء القبض على متهم و"مجرم خطير" بعد مطاردة استمرت عاماً كاملاً، مبينةً أنه قام بارتكاب "جريمة قتل بشعة" وأخذ الرشاوي والاتاوات من أصحاب محال.
وقال إعلام القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز قيادة شرطة بغداد / مركز شرطة باب الشيخ ألقت القبض على المدعو (ط ي ) بعد قتله احد المواطنين في منطقة الشيخ عمر/ مقبرة السهروردي".
وأضافت، أنه "تمت مطاردته في مختلف مناطق بغداد الشرطة الرابعة، البلديات، مدينة الصدر، المدائن، حي الجهاد، واخرها منطقة الزعفرانية تم القبض عليه وايداعه التوقيف، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".
وأضافت، أنه "تمت مطاردته في مختلف مناطق بغداد الشرطة الرابعة، البلديات، مدينة الصدر، المدائن، حي الجهاد، واخرها منطقة الزعفرانية تم القبض عليه وايداعه التوقيف، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".
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