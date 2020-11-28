شرطة بغداد تعلن القبض على 'مجرم خطير' بعد مطاردة استمرت عاماً كاملاً

وقال إعلام القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز قيادة شرطة بغداد / مركز شرطة باب الشيخ ألقت القبض على المدعو (ط ي ) بعد قتله احد المواطنين في منطقة الشيخ عمر/ مقبرة السهروردي".

وأضافت، أنه "تمت مطاردته في مختلف مناطق بغداد الشرطة الرابعة، البلديات، مدينة الصدر، المدائن، حي الجهاد، واخرها منطقة الزعفرانية تم القبض عليه وايداعه التوقيف، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

