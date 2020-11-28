الميناء يحصد انتصاره الاول من بوابة نفط البصرة

نفط البصرة افتتح التسجيل اولاً عن طريق اللاعب احمد زامل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني استطاع السفانة العودة في المباراة بتسجيل هدف التعادل عن طريق حسين يونس في الدقيقة 72، ثم اضاف زميله جونيور امبوي الهدف الثاني للميناء في الدقيقة 82.



وبهذا الفوز وجد الميناء نفسه في المركز 17 برصيد 4 نقاط، فيما توقف رصيد نفط الوسط عند النقطة الثالثة في المركز الثامن عشر.