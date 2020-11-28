شرطة ذي قار تؤكد على فرض حظر التجوال الكامل

وقال إعلام شرطة ذي قار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشآت اللواء عودة سالم الجابري ترأس مؤتمراً امنياً موسعاً صباح اليوم السبت، حال تسنمه مهام عمله قائدا لشرطة المحافظة، واطلع على الخطط والبرامج الأمنية والية تنفيذ الواجبات".وأكد الجابري، بحسب البيان، على "بسط الأمن وفرض القانون وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة"، مضيفاً أن "مهمتنا تحتم علينا تحمل المسؤولية القانونية والشرعية والإنسانية ولذلك على الجميع العمل الجاد وبمهنية عالية لإعادة الحياة لوضعها الطبيعي في عموم المحافظة".

كما أكد الجابري على "فرض حضر التجوال الكامل والانتشار الأمني وتكثيف عمل المفارز والدوريات الثابتة والمتنقلة وإبداء المساعدة للحالات الإنسانية حفاظا على امن المحافظة واستقرارها".