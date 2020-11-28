بدا معتصمو ساحة الحبوبي في ذي قار، السبت، ببناء خيم الاعتصام بواسطة "البلوك". وجاء ذلك بعدما قامت القوات الامنية بازالة خيم الاعتصام في الساحة وحصول مصادمات مع القوات الامنية، فيما تم سحب القوات والتوجيه بحماية الساحة فقط.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. 'بلوك' في الحبوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.