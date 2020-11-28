سقوط جدار مدرسة وغرق الشوارع.. ما سببته الامطار بالنجف 'صور'

تنشر وكالة الخليج 365، صورا من شوارع النجف وهي مغطاة بالكامل بمياه الامطار. فيما ادت الامطار ايضا الى سقوط سياج مدرسة في المحافظة.

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