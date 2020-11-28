برايتون يفرض التعادل على ليفربول في الوقت القاتل

وكانت بداية المباراة مثيرة حيث كاد برايتون يتقدم عن طريق ركلة جزاء ولكن المهاجم، نيل موباي، أهدرها بغرابة شديدة في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول.

بينما ألغى الحكم، ستيوارت أتوويل، هدف لصالح ليفربول عن طريق، محمد صلاح، بداعي التسلل في الدقيقة 34.



وفي الشوط الثاني، نجح ليفربول في التقدم عن طريق جوتا بالدقيقة 60 بصناعة محمد صلاح الذي خرج غاضبًا بعد 4 دقائق من مدربه، يورجن كلوب، الذي دفع بساديو ماني بدلاً منه.

وكانت بداية المباراة مثيرة حيث كاد برايتون يتقدم عن طريق ركلة جزاء ولكن المهاجم، نيل موباي، أهدرها بغرابة شديدة في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول.

بينما ألغى الحكم، ستيوارت أتوويل، هدف لصالح ليفربول عن طريق، محمد صلاح، بداعي التسلل في الدقيقة 34.



وفي الشوط الثاني، نجح ليفربول في التقدم عن طريق جوتا بالدقيقة 60 بصناعة محمد صلاح الذي خرج غاضبًا بعد 4 دقائق من مدربه، يورجن كلوب، الذي دفع بساديو ماني بدلاً منه.

بالدقيقة 84، سجل ساديو ماني هدفًا لصالح ليفربول ولكن ألغاه الحكم أيضًا بداعي التسلل على السنغالي، لتنتهي المباراة بفوز الريدز بهدف نظيف أحرزه جوتا.

وقبل النهاية وتحديدًا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لصالح برايتون بعد تدخل قوي من، أندرو روبرتسون، على قدم ويلباك.

ونجح باسكال جروس لاعب وسط برايتون في تنفيذها ببراعة هذه المرة وسجل هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض.

بهذا التعادل، يصعد ليفربول إلى المركز الأول مؤقتًا برصيد 21 نقطة بينما يرتفع رصيد برايتون لنقطة ليصل رصيده عند النقطة 10 بالمركز السادس عشر.