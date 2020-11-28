بالوثيقة.. المالية النيابية ترسل إلى مكتب الكاظمي إجراءات إصلاحية عاجلة

تنشر الخليج 365، بالوثيقة، قيام رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري بإرسال إجراءات إصلاحية عاجلة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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