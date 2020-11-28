بعد العودة للحبوبي.. متطاهرو ذي قار يقطعون جسر الحضارات وتقاطع البهو

وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهري محافظة ذي قار عادوا الى ساحة الحجبوبي بعد انسحاب قوات مكافحة الشغب منها".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المتظاهرين قطعوا جسر الحضارات وتقاطع البهو بالاطارات المحترقة".