الولايات المتحدة تُحرّك حاملة الطائرات 'نيميتز' إلى الخليج

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول في البنتاغون، مساء الجمعة، إن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" تحركت إلى منطقة الخليج مع سفن حربية أخرى.
وأفادت الشبكة بأن نقل حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز إلى منطقة الخليج العربي إلى جانب السفن الحربية الأخرى، يتم بهدف توفير الدعم القتالي والغطاء الجوي مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان بحلول 15 كانون الثاني/ يناير.
وأشار المسؤول أن ذلك تم بموجب أوامر من الرئيس دونالد ترامب.
وأشار المسؤول أن ذلك تم بموجب أوامر من الرئيس دونالد ترامب.
وأكد المسؤول أن الخطوة اتخذت قبل ورود أنباء عن اغتيال عالم نووي إيراني بارز.
وأوضحت "سي إن إن" أن تحركات القوات الأمريكية هي رسالة ردع متزايدة لإيران بغض النظر عن ملاحظة المسؤول.
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