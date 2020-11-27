كشف مصدر امني، الجمعة، عن حصيلة الاحداث التي شهدتها مدينة الناصرية اليوم. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حصيلة احداث الناصرية بلغت ثلاثة شهداء و70 جريحا". واضاف المصدر انه "من ضمن الجرحى خمسة من القوات الامنية". وافاد مصدر امني، اليوم الجمعة، ان عددا من خيم المعتصمين احترقت بعد اندلاع شجار في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة جديدة لاحداث الناصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.