وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرا قتل، اليوم الجمعة، وجرح العشرات بينهم ٩ بطلق ناري، نتيجة اشتباكات وشجار بين متظاهرين وانصار التيار الصدري".
واحترقت، اليوم الجمعة، عددا من خيم المتظاهرين بعد شجار بين أنصار التيار الصدري ومتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.
وقال مصدر امني لـ الخليج 365 عشرة اشخاص على الاقل اصيبوا بجروح مختلفة بعد شجار بين متظاهرين وانصار التيار الصدر في ساحة الحبوبي معقل الاحتجاجات في محافظة ذي قار.
واحترقت، اليوم الجمعة، عددا من خيم المتظاهرين بعد شجار بين أنصار التيار الصدري ومتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.
وقال مصدر امني لـ الخليج 365 عشرة اشخاص على الاقل اصيبوا بجروح مختلفة بعد شجار بين متظاهرين وانصار التيار الصدر في ساحة الحبوبي معقل الاحتجاجات في محافظة ذي قار.
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة الصدامات.. مقتل متظاهر في ساحة الحبوبي وسط ذي قار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.