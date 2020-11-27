ارتفاع حصيلة حادثة الحبوبي الى ٤٩ اصابة بينها ٩ بطلق ناري

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اكثر من ٤٩ شخصا اصيبو بجروح متفاوتة بينهم ٩ بطلق ناري، نتيجة اشتباكات وشجار بين متظاهرين وانصار التيار الصدري".

واحترقت، اليوم الجمعة، عددا من خيم المتظاهرين بعد شجار بين أنصار التيار الصدري ومتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.



وقال مصدر امني لـ الخليج 365 عشرة اشخاص على الاقل اصيبوا بجروح مختلفة بعد شجار بين متظاهرين وانصار التيار الصدر في ساحة الحبوبي معقل الاحتجاجات في محافظة ذي قار.