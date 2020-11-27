2020-11-27 | 13:56
2,193 مشاهدة
وفي الشوط الثاني كثف الشرطة من هجماته لتحقيق التعادل، لكنه لك يفلح في ترجمة فرصه لاهداف، ليعاقبة الديوانية بهدف ثانِ عن طريق علي حامد في الدقيقة 88 من علامة الجزاء.
وبهذا الفوز اصبح رصيد الديوانية 7 نقاط في المركز السابع، فيما توقف رصيد الشرطة عند النقطة 8 في المركز الخامس.
وفي بقية النتائج، تعادل اللطبة مع زاخو 1-1 وبذات النتيجة تعادل الكهرباء مع الصناعات الكهربائية.
كانت هذه تفاصيل خبر الديوانية يلحق الخسارة الاولى بالشرطة في دوري الكرة الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.