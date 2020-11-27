



الامر لم يقتصر على زراعة الاشجار فحسب بل اعلن الجنابي قرب المباشرة بمختلف المشاريع في قطاعات التربية والصحة فضلا عن القطاع البلدي خلال العام المقبل. مشيرا الى انه متواصل مع مختلف الجهات الخدمية لاستحصال الموافقات اللازمة للمباشرة بتلك المشاريع من خلال متابعته الدورية لهذا الأمر. الجنابي يؤكد السعي لانتشال مدينته من واقعها الخدمي المتردي من خلال تعاونه مع مختلف الجهات التنفيذية والخدمية. وبعد موافقة وزير الزراعة محمد الخفاجي على تجهيز قضاء المدائن بالأشجار تمت المباشرة بالاجراءات اللازمة لزراعة خمسة آلاف شجرة مختلفة الأنواع في مناطق القضاء.الامر لم يقتصر على زراعة الاشجار فحسب بل اعلن الجنابي قرب المباشرة بمختلف المشاريع في قطاعات التربية والصحة فضلا عن القطاع البلدي خلال العام المقبل. مشيرا الى انه متواصل مع مختلف الجهات الخدمية لاستحصال الموافقات اللازمة للمباشرة بتلك المشاريع من خلال متابعته الدورية لهذا الأمر. وبحسب اقتصاديين فان قضاء المدائن يشكل وجهة سياحية مهمة لما يمتلكه من مقومات كافية تسهم برفد الاقتصاد الوطني بإيرادات تنعش خزينة الدولة.





كانت هذه تفاصيل خبر 'مدائن الخير تزداد خضارا وترتقي بيئياً'... 5000 شجرة لانتشالها من الواقع المتردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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