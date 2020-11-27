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العراق يتقدم مركزاً واحداً في تصنيف فيفا الجديد

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2020-11-27 | 10:47

العراق يتقدم مركزاً واحداً في تصنيف فيفا الجديد

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تقدمَ منتخبنا الوطني لكرة القدم مركزاً واحداً في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الصادر مؤخرا.
وجاءَ منتخبنا الوطني بالمركز الـ69 عالمياً برصيد 1344 نقطة، ليتقدم مركزاً واحدا عن التصنيف السابق، بعد التعادل سلبياً مع منتخب الاردن والتغلب على منتخب اوزبكستان بهدفين لهدف، في المباراتين الوديتين اللتين أقيمتا خلال الشهر الجاري.

وجاءَ منتخب اسود الرافدين في المركز السابع على مستوى منتخبات آسيا بعد منتخبات: اليابان، ايران، كوريا الجنوبية، استراليا، قطر، .

واحتلَ منتخبنا المركز السابع ايضاً على مستوى المنتخبات العربية بعد كل من تونس، الجزائر، المغرب، مصر، قطر، السعودية.

وحافظَ المنتخب البلجيكي على صدارة ترتيب "فيفا" برصيد 1765 نقطة، ثم فرنسا برصيد 1752 نقطة ثم البرازيل برصيد 1725 نقطة، فيما حلت إنكلترا المركز الرابع برصيد 1661.

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