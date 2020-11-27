المئات من أنصار التيار الصدري يؤدون صلاة الجمعة في التحرير

انطلقت ظهر اليوم الجمعة، الصلاة الموحدة لانصار التيار الصدري في ساحة التحرير وسط بغداد. وقال مراسل الخليج 365، إن المئات من أنصار التيار الصدري تجمعوا منذ صباح اليوم ، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. وأضاف أن أنصار التيار الصدري أدوا صلاة الجمعة في ساحة التحرير تلبية لدعوة زعيم التيار مقتدى الصدر.

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