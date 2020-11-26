اصابة جندي بنيران قناص في صلاح الدين

افاد مصدر امني، الخميس، بأن جنديا اصيب بنيران قناص في صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر من داعش هاجموا نقطة تابعة الى فوج المغاوير الاول التابع الى عمليات صلاح الدين بواسطه القنص مما ادى الى اصابة جندي بجروح".

واضاف ان "قوة امنية نقلت الجندي الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".