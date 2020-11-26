مصدر يكشف طبيعة انفجار الكرادة

كشف مصدر امني، الخميس، عن طبيعة انفجار الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "طبيعة الانفجار الذي وقع في منطقة الكرادة وسط بغداد، هو عبارة عن انفجار عبوة مقابل محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة ٤٢ ما اسفر عن الحاق اضرار جسيمة بعجلة مدنية وجدار ضمن مقتربات الانفجار".

واضاف ان "ذلك لم يوقع اية اصابات او خسائر بشرية".