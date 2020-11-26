'أسترازينيكا'.. تجارب جديدة للقاحها في العالم للتحقق من فعاليته

من المرجح أن تجري AstraZeneca تجربة إضافية لتقييم فعالية لقاح COVID-19 ، حسبما نُقل عن رئيسها التنفيذي باسكال سوريوت يوم الخميس بعد تساؤلات حول نتائج دراستها في المرحلة الأخيرة.

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