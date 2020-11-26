وزير الخارجية يتوقع تعاملاً مغايراً من إدارة بايدن مع الملف العراقي

توقع وزير الخارجية فؤاد حسين، الخميس، "تعاملا مغايرا" لإدارة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن مع الملف العراقي.
وأضاف "لا نريد للعراق أن يكون ساحة صراع بين إيران والولايات المتحدة "، مضيفا أن ذلك أثر سلبيا على العراقيين.
ولفت إلى أنه لا يتوقع "تغييرا جذريا في الصراع الاميركي الإيراني".
وفي سياق آخر، أكد فؤاد أن العلاقات بين العراق والكويت قوية رغم الماضي المؤسف، كما اعتبر السعودية شريكا مهما للعراق.
وشدد على رفض بلاده نشاط حزب العمال التركي، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه لا يحق لتركيا التوغل في الأراضي العراقية.
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