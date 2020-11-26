دولة مجارة للعراق تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا



أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية الخميس أن العدد اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في تركيا سجل رقما قياسيا. وبلغ 174 في الساعات الـ24 الماضية. وأظهرت البيانات أن تركيا سجلت 29132 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19، بما في ذلك الحالات التي لم تظهر عليها أعراض.

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