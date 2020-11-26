الامن الوطني يكشف تفاصيل المتفجرات التي تم العثور عليها غرب بغداد

كشف الامن الوطني، الخميس، تفاصيل المتفجرات التي تم العثور عليها غرب بغداد، مؤكداً أنها كانت مخزونة لغرض تنفيذ عمليات "إرهابية" في عدد من المحافظات.

وقال الامن الوطني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب العاصمة بغداد من ضبط اكبر وأهم مخبأ لقاطع الجنوب التابع لولاية العراق الإرهابية؛ والذي يحوي على (700) كغم من مادة ال (C4) شديدة الانفجار معبئة باكياس كبيرة الحجم".

وأضاف "كانت مخزونة لغرض تنفيذ عمليات إرهابية واسعة في عدد من المحافظات لزعزعة أمن واستقرار البلاد".

واعلن الأمن الوطني، اليوم الخميس، عن ضبط متفجرات تحوي 700 كغم من الـ C4 غرب بغداد.