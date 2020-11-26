كورونا.. دولة أوروبية تسجل 29 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الإيطالية، الخميس أنها سجلت 822 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، كما رصدت 29,003 إصابة بالفيروس.
وسجلت إيطاليا إجمالا 52850 حالة وفاة بسبب تفشي الفيروس، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا. كما سجلت 1.510 مليون إصابة.
وفي حين أن عدد الوفيات اليومية في إيطاليا كان من بين أعلى المعدلات في أوروبا خلال الأيام الأخيرة، فقد تباطأ ارتفاع حالات الدخول إلى المستشفيات وإشغال العناية المركزة، مما يشير إلى انحسار الموجة الأخيرة من الإصابات.
وظلت منطقة لومباردي الشمالية، المتمركزة في العاصمة المالية الإيطالية ميلان، المنطقة الأكثر تضررا اليوم الخميس، حيث أبلغت عن 5697 حالة إصابة جديدة.
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