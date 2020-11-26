المركز الدولي للصحفيين يختار صحافياً عراقياً في 'فسيفساء 2020'

اختار المركز الدولي للصحفيين، الخميس، احد الصحفيين العراقيين في "فسيفساء العام 2020".

وجاء في بيان للمركز تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "نظم فسيفساء هذا العام 2020 لمجموعة صور صحافيين وصحافيات من مختلف الجنسيات حول العالم، باختيار صور أكثر من 20000 صحفي وصحافية من جميع أنحاء العالم".



وأضاف البيان أن "المركز الدولي للصحفيين ICFJ، اختار صورة الصحافي الاقتصادي علي كريم إذهيب من العراق، لتكون جزء من فسيفساء الشبكة التابعة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي للدفاع عن حقوق الصحفيين".

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