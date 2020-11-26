لجنة التعديلات الدستورية تعلن إنهاء جميع أعمالها

اعلنت لجنة التعديلات الدستورية، الخميس، إنهاء جميع أعمالها، مؤكدة أنها ستقدم تقريرها في الجلسات المقبلة.

وقالت اللجنة وفقاً لوكالة الانباء العراقية، إنه "تم إنهاء جميع أعمالنا والتقرير جاهز وسنقدمه في الجلسات المقبلة". وأضافت أن "المادة 140 تمثل مثار جدل وستحسم تحت قبة البرلمان".

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