لمواجهة الأمطار.. الخدمات النيابية تدعو رئيس الوزراء ووزارة الإعمار لإسناد الدوائر البلدية

وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة عقده في مجلس النواب وحضرته الخليج 365، إن "نتيجة التحديات التي عانت منها المحافظات والبلديات في البنى التحتية وشبكات الصرف الصحي ، هناك تحديات كبيرة تم طرحها من قبل مسؤولي الدوائر الخدمية وجدولتها من قبل اللجنة ، بعضها تخص الوزارات وبعض تخص المحافظات واخرى تخص رئيس مجلس الوزراء".وتابع، أن "هذه النقاط لها تماس مباشر في عمل البلديات بكل المحافظات منها، توقف اغلب المشاريع التي تم احالتها من وزارة الاسكان وهي بالمئات تخص وحدات المعالجة والخطوط الناقلة والشبكات الثقيلة ، وعدم توفر رواتب العقود والاجراء وعدم التزام المواطن بدفع الجباية ، واشراك المجاري باتخاذ القرار في عمليات اكساء المناطق التي تم تقديم الخدمات والبنى التحتية والشبكات الناقلة يفترض ان يكون مسؤول المجاري حاضرا في التعاقد حتى لايسبب المقاول اضرار للشبكات والخطوط الناقلة، انشاء صندوق جمع الجباية بين قسم المجاري وقسم الماء لتكون عملية انصاف في توزيع الموارد على الدائرتين".واشار الى أن "هناك نقطة تخص العامل المسمى نزاح يتعرض الى مخاطر صحية كبيرة يفترض تخصيص مبالغ مالية تشمل رعاية العامل صحيا والحفاظ على ضمان وسلامة حياته ، والغاء السلف التشغيلية لان اغلب الشركات والمقاولين لايملكون الاموال لتنفيذ المشروع ويعتمدون على السلف التشغيلية لاكمال المشروع ، ولذلك اغلب المشاريع التي يقوم بها اولئك المقاولين هي مشاريع متلكئة ومتوقفة".

ونوه عضو اللجنة الى أن "هناك نقص حاد في الاليات التخصصية في جميع البلديات، لذلك ندعو رئيس الوزراء والدوائر المختصة في وزارة الاسكان الى توفير تلك الاليات لانها مفصل اساس في معالجة الفيضانات والامطار، وايضا توجيه حصة من الوقود عبر وزارة النفط الى الدوائر البلدية والمجاري لديمومة عملها في فصل الشتاء".