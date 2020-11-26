البرلمان يؤجل انعقاد جلسته إلى الخامس من كانون الأول

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن مجلس النواب أجل انعقاد جلسته إلى يوم السبت الموافق (5 كانون الأول 2020).

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية لمناقشة وتمرير عدد من مشاريع القوانين.