لن تصدقوا... حيوان 'يسرق' بندقية من صياد!

وفي التفاصيل، انتزع غزال البندقية من كتف الصياد وهرب بها إلى الغابة، خلال رحلة صيد.

وأوضحت الشرطة المحلية عبر موقعها الإلكتروني أن "غزالا فوجئ بكلب، فاندفع نحو الصياد ثم تجاوزه ومزق الكم الأيسر من سترته".



وأضافت الشرطة: "انزلقت البندقية المعلقة على كتف الصياد اليسرى وغير المحشوة لحسن الحظ، على قرون الغزال واختفت مع الحيوان".

وفي وقت لاحق، رأى صياد آخر الغزال مع البندقية معلقة على قرونه، على بعد حوالى كيلومتر من المكان الذي شهد الواقعة الغريبة.

والجدير ذكره أنه لم يتم العثور على البندقية في الغابة بعد.