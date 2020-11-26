بالصور.. انقاذ شخص وانتشال جثة اخر في بابل

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اعلنت مديرية الدفاع المدني في بابل، الخميس، عن انقاذ شخص وانتشال جثة اخر في المحافظة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الإنقاذ في مديرية دفاع مدني بابل تمكنت من إنقاذ سائق عجلة فيما انشلت جثة سائق عجلة أخرى إثر حادث تصادم عجلتين في منطقة البراكيه بناحية الشوملي".
واضافت انه "تم إخراج المتوفي والمواطن المصاب بأستخدام اجهزة القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى ونقلهم إلى مستشفى الشوملي العام بعد إجراء الإسعافات الأولية للمصاب".
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