كشف تفاصيل حادث قتل امرأة غامضة ببغداد سجلت على انها انتحار

كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة، الخميس، تفاصيل حادث قتل امرأة غامضة ببغداد سجلت على انها انتحار.

وقالت مديرية مكافحة إجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بعد إحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بحادث انتحار امرأة داخل شقتها في منطقة البنوك شرق العاصمة بغداد، تم تشكيل فريقا للعمل المختص من مكتب الشعب لمكافحة الإجرام للتحقيق في الحادث وصولا الى الحقيقة، كونه غامض".

واضاف "بعد جمع المعلومات عن الحادث وأثناء التحقيق مع زوج المجنى عليها تم ملاحظة ارتباكه مما أثار الشكوك حوله، ولدى التعمق بالتحقيق معه أعترف صراحةً بقيامه بقتل المجنى عليها (زوجته) خنقا بواسطة يديه بسبب وجود خلافات بينهما، ومن ثم قام بأفتعال عملية انتحارها من خلال وضع قطعة قماش ولفها على باب إحدى الغرف داخل الشقة ليوحي بأن زوجته هي من قامت بالانتحار".

واكدت انه "بعد ذلك قام بالاتصال بذويها لإخبارهم بأنها قد انتحرت"، لافتة الى انه "تم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف وتصديقها قضائيا أمام أنظار قاضي التحقيق وفقا لأحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات تمهيدا لإحالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".