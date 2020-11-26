وزير الدفاع يزور موسكو قريبا

اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الخميس، أنه ناقش الوضع الأمني والعسكري في بلاده خلال زيارته لروسيا، مضيفا أن وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، سيزور موسكو قريبا.

ونقلت وكالة سبوتنك عن الوزير فؤاد حسين قوله، ان "وزير الدفاع سيزور موسكو قريبا"، لافتا الى ان "العراق يحتاج إلى تعاون استخباراتي مع الدول الأخرى وأيضا إلى تدريب وتسليح، الحاجة الأمنية لا زالت متواجدة".

وحول مسألة التسليح الروسي للجيش العراقي قال "لم نتطرق إلى هذه المسائل خلال زيارتنا لموسكو تطرقنا إلى مجموعة من الملفات ومجموعة كبيرة من مذكرات التفاهم، حوالي 14 مذكرة تفاهم ونتمنى أن يتم التوقيع على هذه المذكرات في الاجتماع القادم للمجلس المشترك بين روسيا والعراق".