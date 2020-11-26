استقرار أسعار صرف الدولار في العراق

وسجلت بورصة الكفاح 125.100 دينار مقابل 100 دولار امريكي، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاربعاء التي سجلت فيها بورصة الكفاح 125.100 دينار لكل 100 دولار.

اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فقد استقرت ايضا حيث كان:



سعر البيع: 125.500 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 124.500 دينار لكل 100 دولار.