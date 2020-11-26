ريال مدريد يجدد فوزه على إنتر ميلان في قمة الابطال

2020-11-25 | 22:49
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عمق نادي ريال مدريد جراح منافسه إنتر ميلان بهزيمة جديدة في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بالتغلب عليه على أرضه "جوسيبي مياتزا" بهدفين نظيفين.
بدأت أهداف المباراة من، إدين هازارد، في الدقيقة 7 من ركلة جزاء بعد عرقلة، ناتشو، من نيكولو باريلا داخل منطقة الـ18.
وشهدت المباراة في شوطها الأول طرد لاعب وسط إنتر ميلان، أرتورو فيدال، بعد حصوله على إنذارين في أقل من دقيقة بعد الاعتراض على حكم المباراة، أنتوني تايلور، بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح وضد، لوكا مودريتش، بعد عرقلته داخل منطقة جزاء ريال مدريد.
بينما سجل الهدف الثاني، أشرف حكيمي، بالخطأ في مرماه بعد متابعة رودريجو لعرضية زميله، لوكاس فاسكيز في الدقيقة 59.
بهذا الفوز، يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة السابعة بالمركز الثاني بينما يتجمد رصيد إنتر ميلان عند النقطة الثانية في المركز الرابع والأخير بفارق 6 نقاط عن المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ.
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