العراق ثانياً ضمن مؤشر الإرهاب العالمي

وشددت هذه الدراسة التي أعدها معهد الاقتصاد والسلام ومقره في سيدني، واطلعت عليها الخليج 365، على تراجع ملحوظ لعدد ضحايا الارهاب مع 13826 قتيلا في 2019 أي بتراجع نسبته 15 % على سنة و59% منذ العام 2014.ووفقا للمؤشر فقد احتلت افغانستان المرتبة الاولى بمؤشر الارهاب العالمي من اصل 135 دولة مدرجة في الجدول يليها العراق بالمرتبة الثانية وتأتي نيجريا بالمرتبة الثالثة ومن ثم تأتي سوريا والصومال واليمن بالمراتب الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي.

وبين المؤشر ان اقل الدول التي يتواجد فيها الارهاب جاءت الامارات اولا ومن ثم تركمنستان ثانيا وتوغو ثالثا.

وجاء في بيان للمؤشر "تبقى حركة طالبان المجموعة الإرهابية الأكثر حصدا للأرواح العام 2019 مع أن الحصيلة المنسوبة إليها تراجعت بنسبة 18 %. أما تنظيم داعش فقد استمرت قوته ونفوذه بالتراجع بعد نهاية "دولة الخلافة" التي أعلنتها العام 2019.



وقال المؤشر في بيانه إن "إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانت الأكثر تضررا مع وجود سبع من أكثر عشر دول شهدت ارتفاعا في عدد الضحايا، في هذه المنطقة". وقد وقع في هذه المنطقة 41 % من القتلى الذين سقطوا في هجمات منسوبة إلى تنظيم داعش في العالم العام الماضي.

في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية واوقيانيا أتى الارتفاع الأكبر من إرهاب اليمين المتطرف (89 قتيلا في 2019 أي بزيادة 250 % في 2014.

وشدد التقرير رغم ذلك إلى وجود ميل تراجعي فعلي في الأعمال الإرهابية. وتراجع عدد الضحايا في 103 دول وهو معدل تحسن قياسي منذ اعتماد المؤشر قبل ثماني سنوات.

وشهدت 63 دولة هجوما إرهابيا واحدا على الأقل العام الماضي وهو أدنى عدد منذ 2013. إلا أن الإرهاب "يبقى تهديدا خطرا وكبيرا في الكثير من الدول".