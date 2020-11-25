إليزابيث يورك تتوج ملكة لانجلترا... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم!



1487 - إليزابيث يورك تتوج ملكة لانجلترا. 1487 - إليزابيث يورك تتوج ملكة لانجلترا. 1492 - توقيع معاهدة استسلام غرناطة في الأندلس للملك فرديناند الخامس. 1915 - ألبرت أنيشتاين يقدم النظرية النسبية العامة لأول مرة أمام الأكاديمية البروسية للعلوم. 1975 - استقلال سورينام عن هولندا. 1986 - افتتاح جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين. 2016 - تصادم قطارين في محافظة سمنان الإيرانية يسفر عن وفاة 45 شخص على الأقل وإصابة 103 آخرين. اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.



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