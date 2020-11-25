السفارة العراقية في بيروت تصدر توضيحاً بشأن 'هبة الطحين'

أصدرت السفارة العراقية في بيروت، الأربعاء، توضيحاً بشأن مادة الطحين التي قدمها العراق "هبة" إلى الشعب اللبناني، وذلك بعد ورود أنباء تتحدث عن "بيع" ذلك الطحين مقابل مبالغ مالية. وقالت السفارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها قامت بـ"التنسيق لإيصال مادة الطحين المقدم كهبة إلى الشعب اللبناني الشقيق وتسليمها للجهات الرسمية اللبنانية دون أن يكون للسفارة أي تدخل في اعتماد أي آلية لتخزين أو توزيع هذه الهبة".



وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، تداولت وسائل إعلام، أنباء تشير إلى قيام الحكومة اللبناني بـ"بيع" الطحين العراقي المقدم إلى الشعب اللبناني كمساعدات عقب انفجار مرفأ بيروت، على أصحاب الأفران مقابل أموال.

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