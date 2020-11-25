رياضة 2020-11-25 | 12:40 1,224 مشاهدة اصدر مجلس القضاء الاعلى – رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية ( محكمة المنازعات الرياضية ) اليوم الاربعاء حكماً بايقاف العمل بانتخابات المكتب التنفيذي التي جرت في الرابع عشر من الشهر الجاري استناداً لاحكام المواد (51 و152 و 153 و 216 ) من قانون المرافعات المدنية . و جاء قرار محكمة المنازعات الرياضية بعد اطلاع المحكمة على اضبارة الدعوى المرفوعة من قبل رعد حمودي و سمير الموسوي و خالد كبيان و طارق عبد الرحمن و محمود عزيز و حسين محمد ناجي و المستندات و الوثائق المرفقة و رسالة اللجنة الاولمبية الدولية و المجلس الاولمبي الاسيوي في 20 تشرين الثاني الحالي ، و التي تضمنت عدم الاعتراف بنتائج العملية الانتخابية.



» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. القضاء يوقف العمل بنتائج انتخابات المكتب التنفيذي للأولمبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.