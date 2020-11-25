بمشاركة العراق.. فيفا يعلن رسمياً إقامة كأس العرب 2021 بقطر

وقال الاتحاد في بيانه إن البطولة التي ستُقام نهاية العام القادم 2021، ستشهد مُشاركة 22 مُنتخبًا"، من ضمنهم المنتخب الوطني العراقي.

وأوضح الاتحاد الدولي للعبة أن "المنتخبات الـ22 وقعت على المشاركة في المسابقة، والتي ستُقام في الفترة من 1 إلى 18 كانون الاول 2021".



وجاءت المُنتخبات المشاركة على النحو التالي: مصر، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية ، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، اليمن.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ16 التي ستشارك في المرحلة النهائية إلى أربع مجموعات، مع تأهل أول فريقين من كل منها إلى ربع النهائي، حيث ستقُام 32 مباراة على مدار 18 يومًا.

