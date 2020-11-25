2020-11-24 | 23:21
306 مشاهدة
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي اليوم الثلاثاء أن 22 منتخبًا وطنيًا من المنطقة العربية قد وقعوا للمشاركة في كأس العرب لكرة القدم.
وأوضح الاتحاد الدولي للعبة أن "المنتخبات الـ22 وقعت على المشاركة في المسابقة، والتي ستُقام في الفترة من 1 إلى 18 كانون الاول 2021".
وجاءت المُنتخبات المشاركة على النحو التالي: مصر، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، اليمن.
وسيتم تقسيم المنتخبات الـ16 التي ستشارك في المرحلة النهائية إلى أربع مجموعات، مع تأهل أول فريقين من كل منها إلى ربع النهائي، حيث ستقُام 32 مباراة على مدار 18 يومًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة العراق.. فيفا يعلن رسمياً إقامة كأس العرب 2021 بقطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.