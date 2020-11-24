المرور تكشف عن خطة لألغاء الحجز الألكتروني وجعل الدوام صباحا ومساءا

كشف مدير المرور العام اللواء (طارق اسماعيل حسين)، الثلاثاء، عن خطة لألغاء الحجز الألكتروني وجعل الدوام صباحا ومساءا.

وقال حسين في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هناك خطة لألغاء الحجز الألكتروني وجعل الدوام صباحي ومسائي في مجمعات التسجيل".

واضاف ان "ذلك جاء من اجل استيعاب الزخم وتقديم افضل الخدمات للمواطن".