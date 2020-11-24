وفاة احد النواب بسبب فايروس كورونا

افاد مصدر برلماني، الثلاثاء، بوفاة النائب عن محافظة ديالى حسين جاسم الزهيري متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القيادي في منظمة بدر النائب عن محافظة ديالى حسين جاسم الزهيري توفي اليوم في لبنان".
واضاف ان "ذلك جاء بسبب مضاعفات تعرض لها اثر اصابته بفايروس كورونا".
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