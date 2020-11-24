وزير الخارجية يزور موسكو اليوم تلبية لدعوة رسمية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن وزيرها فؤاد حسين سيجري، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، تلبية لدعوة رسمية، مشيرة إلى أن الحوارات التي سيجريها حسين هناك تركز على قطاعي النفط والتجارة. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين يزور موسكو اليوم بدعوة من نظيره الروسي لافروف"، مبيناً أن "الحوارات تركز على قطاعي النفط والتجارة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.



وأضاف الصحاف أن "تشكيلة الوفد تتألف من الخارجيّة والنفط والتجارة ولجنة العلاقات الخارجية".



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