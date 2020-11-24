ترامب يدعو للتعاون بالمرحلة الانتقالية وفريق بايدن يتحدث عن انتقال سلس للسلطة

وكتب ترامب على "تويتر": "سنقاتل، وأعتقد أننا سننتصر! ومع ذلك، ومن أجل مصلحة بلدي، أوصي بأن تقوم إميلي وفريقها بما يجب القيام به فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وقد طلبت من فريقي أن يفعل الشيء ذاته".وأضاف: "أود أن أشكر إميلي مورفي في وكالة الخدمات العامة على تفانيها الثابت وولائها لبلدنا.. لقد تعرضت للمضايقة والتهديد وسوء المعاملة، ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لعائلتها أو لموظفي الوكالة".

من جانبه، أعلن المدير التنفيذي لفريق انتقال جو بايدن، أن قرار إدارة الخدمات العامة خطوة ضرورية لبدء معالجة التحديات.

وقال مدير الفريق في بيان له إن "قرار إدارة الخدمات العامة إجراء إداري حاسم لبدء عملية الانتقال رسميا".



وأضاف: "نرحب بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يؤمن انتقالا سلسا للسلطة".