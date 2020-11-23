عمليات البصرة تكشف عن الية مناسبة لمنع تدفق المواد المخدرة للأراضي العراقية

كشفت قيادة عمليات البصرة، الاثنين، عن الية مناسبة لمنع تدفق المواد المخدرة للأراضي العراقية، فيما اشارت الى ان وزارة الموارد المائية ستقوم بإنشاء جسور أو حواجز لغلق ممرات مائية.

وقال قائد العمليات اكرم صدام في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه على هامش جولة استطلاعية للحدود المائية في مياة شط العرب الحدود العراقية الإيرانية يرافقة قائد حرس الحدود المنطقة الرابعة وقائممقام قضاء الفاو ومدير ناحية السيبة والمدراء المختصين في وزارة الموارد المائية انه "سيتم إيجاد ألية مناسبة لمنع تدفق المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية عبر بعض المنافذ المائية".

واضاف ان "ذلك جاء بناء على توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بهذا الجانب لغلق بعض المنافذ المائية داخل الأراضي العراقية والتي تمتد من قضاء ابو الخصيب وحتى رأس البيشة في قضاء الفاو".

واكد ان "وزارة الموارد المائية ستقوم بإنشاء جسور أو حواجز لغلق هذة الممرات وسيتم تأمينها من قبل امرية خفر السواحل لقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة ألتي بذلت جهود مميزة وقطعت شوط كبير في مطاردة المتاجرين بهذة المواد السامة".